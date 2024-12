Roma-Lecce, Mancini segna solo allo Stadio Olimpico in Serie A: 11 reti realizzate in casa, di cui 9 di testa

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e al minuto 59 Gianluca Mancini ha riportato in vantaggio i giallorossi con uno splendido colpo di testa. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, il difensore centrale ha segnato 11 gol in campionato con la maglia della Roma e li ha realizzati tutti in campo. Inoltre 9 delle 11 reti sono arrivate su colpo di testa.

11 - Each of Gianluca Mancini's 11 goals in Serie A for Roma has been scored in home games, 9 of which by header. Air.#RomaLecce pic.twitter.com/fseyWedLoy — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 7, 2024