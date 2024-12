Roma-Lecce, l'esultanza di Mancini dopo il gol: dall'abbraccio a Pellegrini al 'cinque' con Ranieri (FOTO)

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e al minuto 59 Gianluca Mancini ha riportato in vantaggio i giallorossi con uno splendido colpo di testa. Il difensore centrale è andato subito ad abbracciare Lorenzo Pellegrini dopo il gol e successivamente si è recato in panchina per battere il 'cinque' a Claudio Ranieri.

?? Dopo il gol il primo che Mancini va ad abbracciare è Lorenzo Pellegrini. Poi il 'cinque' con Mister Ranieri#RomaLecce #asroma ??? pic.twitter.com/smgKRDriZ7 — laroma24.it (@LAROMA24) December 7, 2024