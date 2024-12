Roma-Lecce: la squadra saluta i tifosi dopo il fischio finale. Timidi applausi e nessun fischio dei presenti

La Roma ritrova il sorriso in campionato, batte 4-1 il Lecce e si rimette in corsa per uscire dalle zone basse della classifica. A fine partita la squadra è arrivata sotto la Curva Sud (fermandosi sulla trequarti) a salutare i tifosi presenti, ricevendo applausi di rimando e nessun fischio dei presenti. Un segnale di riappacificazione con il pubblico dopo settimane complicate.