Roma-Lecce: la moviola. Abdulhamid travolge Coulibaly in area, l'arbitro assegna il rigore

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Lecce, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Daniele Chiffi, il quale è affiancato dagli assistenti Bindoni e Trinchieri. Il IV uomo è Giua, mentre al VAR c’è Ghersini. L’AVAR, invece, è Mazzoleni.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

47' - Jean mura il tiro di Saelemaekers, l'esterno belga chiede il rigore ma la deviazione è avvenuta con la schiena: niente rigore.

38' - Calcio di rigore per il Lecce: Coulibaly anticipa Abdulhamid, il quale travolge il calciatore dei salentini. Per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il rigore.