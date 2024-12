Roma-Lecce, Koné esulta sventolando la bandierina del calcio d'angolo: l'arbitro lo ammonisce (FOTO)

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e al minuto 66 Manu Koné ha messo a segno la rete del momentaneo 4-1. Il centrocampista francese ha esultanza sventolando in aria la bandierina del calcio d'angolo, un gesto che gli è costato però il cartellino giallo.

?? L'esultanza con sventolamento della bandierina per Manu Konè. Gesto che però gli costa l'ammonizione #RomaLecce #asroma ??? pic.twitter.com/w7dy4pNoeR — laroma24.it (@LAROMA24) December 7, 2024