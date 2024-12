Roma-Lecce, i convocati di Giampaolo: sei assenti, out anche Sansone per influenza. Burnete recuperato (FOTO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Marco Giampaolo, allenatore dei salentini, ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figurano ben cinque calciatori a causa di infortuni e si tratta di Bonifazi, Gallo, Pierret, Marchwinski e Banda. Assente anche Nicola Sansone, il quale salterà la partita a causa dell'influenza. Recupera, invece, Burnete.

La lista dei convocati

PORTIERI

98. Borbei

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

4. Gaspar

12. Guilbert

19. Jean

2. Pelmard

CENTROCAMPISTI

5. Berisha

29. Coulibaly

14. Helgason

77. Kaba

27. McJannet

10. Oudin

8. Rafia

20. Ramadani