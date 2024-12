ROMA-LECCE: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma è chiamata a vincere per allontanarsi dalla zona calda della classifica e oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match contro il Lecce, valido per la quindicesima giornata di Serie A. I giallorossi e i salentini sono appaiati a quota 13 punti in 14 giornate e si trovano rispettivamente al quindicesimo e al sedicesimo posto.

Mister Ranieri sembra orientato a confermare la difesa a 3 composta da Mancini-Hummels-Ndicka davanti alla porta di Svilar mentre sulle fasce spazio ad Angelino e Saelemaekers. A centrocampo assente Cristante, motivo per cui giocheranno Koné e Paredes. Sulla trequarti, invece, dovrebbero agire Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Shomurodov, il quale è in vantaggio su Dovbyk (non al meglio a causa dell'influenza e del solito problema al ginocchio).

DOVE VEDERE ROMA-LECCE IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Lecce infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

LECCE: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Morente, Krstovic, Rebic.

LE QUOTE