Roma-Lecce: colloquio in panchina e indicazioni tattiche di Ranieri a Saelemaekers dopo il gol (FOTO)

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e al minuto 13 i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla prima rete realizzata da Alexis Saelemaekers con la maglia giallorossa. Dopo aver esultato insieme alla squadra, l'esterno belga è stato immediatamente richiamato da mister Ranieri nei pressi della panchina per alcune indicazioni tattiche.

??Subito dopo il gol Ranieri richiama Saelemaekers nei pressi della panchina per dargli alcune indicazioni tattiche#RomaLecce #asroma ??? pic.twitter.com/OJ1ArTj9IH — laroma24.it (@LAROMA24) December 7, 2024