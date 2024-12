ROMA-LECCE: arbitra Chiffi

Daniele Chiffi, della sezione di Padova, è l'arbitro scelto per Roma-Lecce, in programma sabato alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Trincheri, con Giua come IV uomo. Var e Avar dell'incontro sono stati designati rispettivamente Ghersini e Mazzoleni.

GENOA – TORINO Sabato 07/12 h.15.00

MARINELLI

MELI – ALASSIO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – BOLOGNA Sabato 07/12 h.18.00

MARCHETTI

TOLFO – DI MONTE

IV: BONACINA

VAR: MARIANI

AVAR: DI PAOLO

ROMA – LECCE Sabato 07/12 h.20.45

CHIFFI

BINDONI – TRINCHIERI

IV: GIUA

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – CAGLIARI h.12.30

PICCININI

CARBONE – PERETTI

IV: RAPUANO

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI

H. VERONA – EMPOLI h.15.00

DI BELLO

SCATRAGLI – MORO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

VENEZIA – COMO h.18.00

DOVERI

TEGONI – LUCIANI

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

NAPOLI – LAZIO h. 20.45

COLOMBO

BACCINI – DEL GIOVANE

IV: AURELIANO

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

MONZA – UDINESE Lunedì 09/12 h. 20.45

MANGANIELLO

PERROTTI – ROSSI M.

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI