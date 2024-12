Roma-Lecce, 11 palloni riconquistati per Hummels: record in questa stagione di Serie A

È sempre più al centro della difesa giallorossa Mats Hummels, anche ieri contro il Lecce tra i migliori in campo. Il difensore tedesco, infatti, per ben 11 volte durante la sfida di ieri ha riconquistato il possesso del pallone in zona difensiva. Si tratta di un record in questa stagione di Serie A.

Mats Hummels won possession in the defensive third 11 times in Roma's 4-1 win over Lecce on Saturday, a record in a Serie A match this season. ? pic.twitter.com/gjhtoJLVQH — WhoScored.com (@WhoScored) December 8, 2024