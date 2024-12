Roma-Lazio: info biglietti. Al via la prima fase di vendita

Inizia oggi alle 12 la prima fase di vendita (fino alle 11.59 del 16 dicembre) per il derby tra Roma e Lazio, in programma il 5 gennaio alle ore 20.45. La prima fase è dedicata sia agli abbonati in Curva Nord - il derby non era incluso nel loro abbonamento - sia agli acquirenti del Pack 4 Partite, che potranno beneficiare di una prevendita a un prezzo dedicato. La seconda fase è destinata agli abbonati Plus e Classic Extra e partirà alle ore 12:00 di venerdì 13. Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita. L'eventuale vendita libera scatterà alle ore 12:00 di lunedì 16 dicembre.

(asroma.com)