Roma-Atalanta, tanti striscioni di supporto per il ritorno di Ranieri: "Bentornato tra la tua gente" (FOTO)

Dopo le prime due partite in trasferta contro Napoli e Tottenham, è arrivato il momento del terzo esordio sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Come prevedibile il tifo giallorosso ha deciso di tributargli tutto l'amore possibile con numerosi striscioni di supporto. Dal più classico "Bentornato mister" a "Fagliela onorare come tu sai fare. Daje Claudio!". In Tribuna Tevere presente anche "Nei giorni di burrasca e in quelli senza vento, da vero romano non hai esitato un momento!", mentre in Curva Sud: "Per chi come noi quando questa maglia chiama, risponde presente, Mr. Ranieri bentornato tra la tua gente!".

?? Tutti gli striscioni per mister Ranieri

✍️ Da 'BENTORNATO MISTER' a 'PER CHI COME NOI QUANDO QUESTA MAGLIA CHIAMA, RISPONDE PRESENTE. MR. RANIERI BENTORNATO TRA LA TUA GENTE'#RomaAtalanta #asroma #curvasud pic.twitter.com/DtcZh0G2IL — laroma24.it (@LAROMA24) December 2, 2024