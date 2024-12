Roma-Atalanta: striscione dei tifosi per il match analyst Salzarulo: "Esempio" (FOTO)

Tra i vari striscioni di vicinanza dei tifosi all'Olimpico (durante Roma-Atalanta) per Claudio Ranieri ed Edoardo Bove, c'è spazio anche per il match analyst Michele Salzarulo. Unico "superstite" dello staff di José Mourinho, Salzarulo era stato espulso per proteste durante Verona-Roma dopo il discusso gol del 2-1, col match analyst che aveva mostrato al quarto uomo le immagini del fallo su N'Dicka. Questo il messaggio di supporto dei tifosi: "Salzarulo esempio".