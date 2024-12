Nonostante una prima parte di stagione complicata, i tifosi della Roma hanno voluto far sentire il loro supporto anche contro l'Atalanta, la prima in casa per Claudio Ranieri dopo il secondo ritorno sulla panchina giallorossa. Non è arrivato il sold out, ma sono ben 55.772 gli spettatori presenti allo stadio ad incitare la squadra di casa.