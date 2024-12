ROMA-ATALANTA: le probabili formazioni. Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk

Alle 20:45 il fischio d'inizio di Roma-Atalanta, match importante e delicato soprattutto per i ragazzi allenati da mister Ranieri. I giallorossi sono chiamati alla conferma dei buoni segnali fatti intravedere giovedì sera in casa del Tottenham: l'allenatore testaccino sembra orientato a confermare l'undici tornato che ha iniziato la partita in Europa. Confermati Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Artem Dovbyk, mentre a centrocampo dovrebbero esserci di nuovo Paredes e Koné.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.: Ryan, Marin, Dahl, Abdulhamid, Sangaré, Cristante, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Saelemaekers, Soulé, Pellegrini, Shomurodov.

All.: Ranieri

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

A disp.: Rui Patricio, Rossi, Palestra, Scalvini, Godfrey, Kossonou, Toloi, Cuadrado, Brescianini, Sulemana, Zaniolo, Samardic, Pasalic.

All.: Gritti.