Roma-Atalanta, i convocati di Ranieri: torna Shomurodov, out Hermoso (FOTO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match Roma-Atalanta, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco figura Eldor Shomurodov, tornato ad allenarsi in gruppo da alcuni giorni in seguito all'infortunio accusato nell'ultima sosta per le nazionali. Ancora assente, invece, Mario Hermoso. Out anche lo squalificato Niccolò Pisilli.

La lista dei convocati

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Abdulhamid.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.