Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Zappacosta

Dopo il 2-2 a Londra con il Tottenham, domani sera la Roma ospiterà l'Atalanta allo Stadio Olimpico nella 14esima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei 24 convocati per la trasferta: out Zappacosta, non ancora recuperato.

L'elenco completo:

Toloi, Kossounou, Hien, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Lookman, Ederson, De Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Ruggeri, Kolasinac, Samardzic, Palestra, Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi, Retegui, Scalvini, Brescianini.

(atalanta.it)

