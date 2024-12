In pochi minuti cambia tutto in casa Roma nel posticipo serale contro l'Atalanta. Al 69' infatti i bergamaschi sono passati in vantaggio con un tiro di De Roon deviato da Celik, e tre minuti dopo su una chiusura in area è arrivato anche l'infortunio di Hummels, fino a quel momento uno dei migliori in campo. Al suo posto El Shaarawy.

Come se non bastasse, anche Cristante si fa male all'80' ed esce per fare spazio a Soulé. Da verificare le condizioni fisiche di entrambi gli infortunati.