Era uno dei giocatori più attesi alla vigilia di Roma-Atalanta, e non poteva che essere altrimenti. Nicolo Zaniolo è entrato al 63' sul risultato di 0-0 al posto di Ademola Lookman, sfidando per la prima volta la sua ex squadra da avversario, e la risposta del pubblico è stata eloquente: fischi sonori fino alla ripresa del gioco da parte dell'arbitro.