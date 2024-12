Roma-Atalanta, errore sulla maglia di Dovbyk: il nome del centravanti è sbagliato (FOTO)

Continua il momento negativo della Roma in campionato e con la sconfitta per 0-2 rimediata contro l'Atalanta si allunga a quattro la striscia di partite senza vittoria in Serie A. Prestazione non indimenticabile da parte di Artem Dovbyk, il quale, come svelato da Claudio Ranieri nel postpartita, ha giocato nonostante fosse in fortissimo dubbio a causa del solito problema al ginocchio. La serata dell'attaccante è stata 'macchiata' anche da un clamoroso errore del club giallorosso: il centravanti ha infatti giocato la partita con il nome sbagliato sulla maglia, poiché al posto di Dovbyk c'era scritto "Dobvik".