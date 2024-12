ROMA-ATALANTA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma di Claudio Ranieri vuole dare continuità ai segnali positivi intravisti nel pareggio per 2-2 contro il Tottenham e oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match contro l'Atalanta, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Questa gara segnerà il terzo "esordio" casalingo di Ranieri da allenatore dei capitolini. I giallorossi si trovano momentaneamente al quindicesimo posto in classifica a 13 punti mentre la Dea è seconda a quota 28 punti, a -4 dal Napoli capolista.

Sir Claudio sembra intenzionato a confermare la formazione vista in Europa League con Svilar in porta, in difesa il trio Mancini-Hummels-Ndicka e sulle fasce Celik e Angelino. A centrocampo ci sarà Koné, il quale sarà affiancato da uno tra Paredes (favorito) e Cristante. Sulla trequarti, invece, pronti Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Atalanta infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

Diffidati: Cristante. Squalificati: Pisilli.

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

LE QUOTE