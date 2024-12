Roma-Atalanta: applausi della Curva Sud alla squadra a fine partita (FOTO)

Continua il momento negativo della Roma in campionato e con la sconfitta per 0-2 rimediata contro l'Atalanta si allunga a quattro la striscia di partite senza vittoria in Serie A. Al termine del match contro i bergamaschi la squadra giallorossa si è avvicinata verso la Curva Sud ed è stata applaudita dai suoi tifosi.

