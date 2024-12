Dopo il ko in casa del Como, la Roma ospiterà la Sampdoria in Coppa Italia mercoledì sera e il Parma in campionato domenica allo Stadio Olimpico. Brutte notizie per Fabio Pecchia: Nahuel Estevez si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al flessore della coscia destra. Non sono chiari i tempi di recupero, ma il centrocampista con ogni probabilità salterà la gara contro i giallorossi.

(pazzidifanta.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE