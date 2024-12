Brutte notizie per il Parma: Pecchia perde per infortunio Balogh e Valenti. Il primo ha riportato un risentimento a carico dei muscoli profondi del bacino, mentre Valenti ha accusato una lesione del flessore della coscia sinistra. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma il Parma affronterà la Roma domenica 22 dicembre alle 12,30 allo Stadio Olimpico.

(pazzidifanta.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE