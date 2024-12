Parma-Hellas Verona, problema al flessore della coscia destra per Estevez: a rischio per il match contro la Roma

Tegola per il Parma di Pecchia. Al minuto 6 della sfida contro l'Hellas Verona, valida per la sedicesima giornata di Serie A, Nahuel Estevez si è accasciato a terra ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al flessore della coscia destra. Da valutare quindi le sue condizioni in vista della partita contro la Roma, in programma domenica 22 dicembre alle ore 12:30.