Monza, ufficiale l'esonero di Nesta: in arrivo Bocchetti (COMUNICATO)

Salta un'altra panchina in Serie A. Come annunciato tramite un comunicato, il Monza ha ufficialmente esonerato l'allenatore Alessandro Nesta. Il club brianzolo si trova all'ultimo posto in classifica con 10 punti in 17 giornate e la salvezza dista 5 lunghezze. Al suo posto è in arrivo Salvatore Bocchetti. Ecco la nota: "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro".

(acmonza.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE