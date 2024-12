Milan: ufficiale l'esonero di Fonseca (COMUNICATO)

Termina l'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. La società rossonera ha deciso di esonerare l'allenatore portoghese in seguito al pareggio per 1-1 contro la Roma e, dopo la conferma del tecnico stesso nel postpartita, nella giornata odierna è arrivato il comunicato ufficiale. Fonseca sarà sostituito da Sergio Conceicao, il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo in favore della società. Ecco la nota: "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".

(acmilan.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE