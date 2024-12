MILAN-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Pisilli dal 1' (VIDEO)

Dopo la bella vittoria col Parma, la Roma fa tappa a Milano: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti del Milan a San Siro nella 18esima giornata di campionato. Mister Ranieri conferma la formazione vista domenica scorsa con un solo cambiamento: Pisilli dovrebbe giocare dall'inizio. Davanti a Svilar confermato il terzetto difensivo composto da Mancini, Hummels e Ndicka. A centrocampo Pisilli completa il reparto con Koné e Paredes, sugli esterni spazio ancora a Saelemaekers e Angeliño. Davanti Dybala supporta Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata.

A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesesaghi, Camarda, Abraham.

All.: Fonseca.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

A disp.: De Marzi, Marin, Pellegrini, Saud, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Lée, Baldanzi, Zalewski, Sangaré, El Shaarawy.

All.: Ranieri.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Costanzo - Vecchi. IV uomo: Marcenaro. VAR: Meraviglia. AVAR: Di Paolo.

PREPARTITA

19.45 - Roma e Milan annunciano le formazioni ufficiali:

