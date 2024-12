MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio El Shaarawy-Pisilli

LAROMA24.IT - Alle 20:45 la Roma scenderà in campo a San Siro nella delicata sfida contro il Milan dell'ex giallorosso Paulo Fonseca. Solo un dubbio di formazione per Claudio Ranieri: 3-5-2 o 3-4-2-1? Nel primo caso, giocherebbe Niccolò Pisilli e la mediana sarebbe a 3. Nel secondo, invece, El Shaarawy e Dybala agirebbero alle spalle di Dovbyk come nell'ultima partita vinta contro il Parma.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli Angelino; Dybala, Dovbyk