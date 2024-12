Milan-Roma, la curva rossonera contesta la proprietà: cori contro Cardinale e nessuno stendardo esposto

Dopo la vittoria col Parma la Roma fa tappa a San Siro per sfidare il Milan di Paulo Fonseca nella 18esima giornata di campionato. Allo stadio, però, il clima è teso in casa rossonera: in avvio di partita, per circa una decina di minuti, la Curva del Milan ha contestato duramente la proprietà intonando cori contro Cardinale ("Devi vendere, vattene"). Inoltre, i tifosi rossoneri non hanno esposto nessuno stendardo.