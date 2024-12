Milan-Roma: incontro Ranieri-Menez nel pre. Il tecnico: "Eccellente quando aveva voglia di giocare..." (VIDEO)

Tappa a San Siro per la Roma nella 18esima giornata di campionato: i giallorossi sono ospiti del Milan di Fonseca dopo la bella vittoria col Parma. Nel pre partita Claudio Ranieri ha riabbracciato Jeremy Menez, a bordo campo con Dazn, doppio ex della sfida e allenato dall'attuale tecnico giallorosso alla Roma. "È stato veramente un giocatore eccellente, quando giocava e aveva voglia di giocare giocavi con un giocatore in più", le parole di Ranieri dopo l'abbraccio con il francese. Menez, tra i sorrisi, ha risposto: "Il problema è che avevo poca voglia".

