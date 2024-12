Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il big match tra Milan e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Paulo Fonseca non ha ancora sciolto i dubbi di formazione ma, come svelato dal sito, sembra intenzionato a riproporre Theo Hernandez: il terzino francese ha parlato con l'allenatore in mattinata e il tecnico ha deciso di schierarlo nuovamente titolare dopo due panchine consecutive.

