Milan-Roma: Fonseca a rischio esonero in caso di sconfitta

Il futuro di Paulo Fonseca è in bilico. L'allenatore portoghese non ha ancora trovato un equilibrio e le difficoltà incontrate in questo inizio di stagione sono rappresentate dalla posizione in classifica in campionato: il Milan è ottavo con 26 punti e stasera chiuderà il 2024 con il big match contro la Roma. Secondo quanto riportato dal sito, in caso di risultato negativo Fonseca sarebbe a forte rischio esonero. Il futuro del tecnico sarebbe messo in discussione e la dirigenza potrebbe decidere di interrompere il rapporto.

