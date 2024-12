Milan-Roma: espulso il vice di Ranieri Benetti per proteste. Fuori anche Fonseca

La Roma fa tappa a San Siro nella 18esima giornata di campionato per sfidare il Milan di Paulo Fonseca, ex allenatore giallorosso. Claudio Ranieri, però, perde un membro dello staff tecnico: il suo vice, Paolo Benetti, è stato espulso dall'arbito Fabbri per proteste. Benetti, infatti, voleva l'ammonizione per Thiaw dopo un fallo su Saelemaekers.

Sul finale di primo tempo anche Paulo Fonseca riceve un cartellino rosso per proteste: l'allenatore rossonero chiedeva un fallo da rigore per un intervento in area giallorossa di Pisilli su Reijnders, giudicato regolare dal direttore di gara.