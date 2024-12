MILAN-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole chiudere il 2024 nel migliore dei modi ma è attesa da una partita complicatissima: oggi alle ore 20:45 i giallorossi affronteranno a San Siro il Milan di Fonseca nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Le due squadre stanno disputando un campionato al di sotto delle aspettative e anche la classifica parla chiaro: rossoneri ottavi con 26 punti e giallorossi undicesimi a quota 19.

In seguito alla vittoria per 5-0 contro il Parma mister Ranieri sembra aver trovato l’undici ideale ed è pronto a riconfermarlo anche nella gara odierna: Svilar in porta, in difesa il trio Mancini-Hummels-Ndicka, sulle fasce Saelemaekers e Angelino, la coppia Koné-Paredes a centrocampo e sulla trequarti il duo Dybala-El Shaarawy (il Faraone in vantaggio su Pisilli) alle spalle di Dovbyk. Ennesima panchina, quindi, per capitan Pellegrini.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E IN STREAMING

Milan-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

LE QUOTE

MILAN-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.25 3.25 3.20 SISAL 2.25 3.25 3.25 PLANETWIN365 2.20 3.30 3.29 SNAI 2.20 3.30 3.25

