Dopo la bella vittoria col Parma all'Olimpico, la Roma è ospite del Milan nella 18esima giornata di campionato. Claudio Ranieri non può contare su Bryan Cristante, alle prese con un infortunio alla caviglia da Roma-Atalanta. Il centrocampista ha seguito la squadra in trasferta ed è presente sugli spalti di San Siro per sostenere i compagni.