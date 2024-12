Milan, ripresa in vista della Roma: Bennacer torna ad allenarsi in gruppo. Risentimento al flessore della coscia sinistra per Leao, oggi gli esami

All'indomani della vittoria per 0-1 in casa dell'Hellas Verona, il Milan è subito tornato ad allenarsi a Milanello e l'allenatore Paulo Fonseca può sorridere: Ismael Bennacer è infatti tornato a lavorare con il resto del gruppo e punta alla convocazione in vista della partita contro la Roma, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20:45. Verso il rientro anche Christian Pulisic, Alvaro Morata e Luka Jovic.

Da valutare, invece, le condizioni di Rafael Leao: l'ala portoghese ha accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra nel corso del match contro il Verona e nel pomeriggio odierno si sottoporrà agli esami strumentali. Le prime sensazioni sono positive e in casa Milan c'è fiducia di riaverlo a disposizione già per la sfida contro la Roma.