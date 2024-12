Milan: lesione per Loftus-Cheek, a rischio per la Roma. Stop anche per Morata: trauma elongativo

Dopo la vittoria a San Siro contro la Stella Rossa, i calciatori del Milan Ruben Loftus Cheek e Alvaro Morata si sono sottoposti a esami strumentali. Per l'inglese, uscito al 27' della partita di Champions, c'è lesione del bicipite femorale destro e verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale tra 7-10 giorni. La sua presenza per la gara contro la Roma, in programma il 29 dicembre, è dunque a rischio.

Più probabile invece il recuopero di Morata, che ha lasciato il campo al 30', per un trauma elongativo in regione adduttoria: per lo spagnolo, l'esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori.