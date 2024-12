Milan, lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro per Pulisic: in forte dubbio per il match contro la Roma

Brutte notizie per il Milan di Paulo Fonseca. Christian Pulisic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il match contro l'Atalanta a causa di un problema muscolare e nella giornata odierna si è sottoposto a degli esami strumentali. Ecco il report medico: "La risonanza a cui è stato sottoposto Christian Pulisic questa mattina ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana". La presenza di Pulisic in Milan-Roma, in programma il 29 dicembre alle ore 20:45, è quindi a forte rischio. L'attaccante statunitense starà sicuramente fuori almeno 15 giorni e tenterà il recupero in vista della partita contro i giallorossi.