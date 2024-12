Brutte notizie per il Milan in vista della sfida di domani contro la Roma. Questa mattina, infatti, Christian Pulisic ha svolto nuovamente il lavoro personalizzato, e si va verso la sua indisponibilità per il match contro i giallorossi. Lo statunitense probabilmente non sarà convocato nemmeno per la panchina, ma deciderà lo stesso Paulo Fonseca.

