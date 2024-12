Lecce, Giampaolo: "Mi assumo la responsabilità della sconfitta contro la Roma"

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati il tecnico è tornato a parlare del ko per 4-1 subito contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Perché i tre cambi all’intervallo a Roma?

“Tornarci sopra non ha senso ma non voglio esimermi dal rispondere. In quella partita sia Rebic sia Krstovic facevano corse non da attaccanti bensì da ali e non è nelle loro corde. È successo perchè non siamo stati breve a prendere le misure quando Paredes si abbassava a costruire. A quel punto ho pensato di far fare quel lavoro lì ad ali di ruolo. La partita l’abbiamo persa, probabilmente per mia responsabilità. Me la assumo. Ho preso la responsabilità di fare quei cambi, fa parte del mio mestiere”.