Lecce, Baschirotto: "La Roma avrà pressione, attenti a Dovbyk. Auguro a Bove di tornare più forte di prima"

ANTENNA SUD - Al canale sportivo Federico Baschirotto, difensore del Lecce, è intervenuto commentando l'avvio del cammino con Giampaolo in panchina e la sfida con la Roma in programma sabato sera allo Stadio Olimpico. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Che partita si aspetta contro la Roma?

"Loro avranno una pressione maggiore, devono vincere per forza, ma troveranno un Lecce pronto per affrontarli, vogliamo vincere, andremo lì per metterli in difficoltà e cercare i 3 punti".

Anche perché sono gare che senza sbloccarsi diventano difficili per chi deve vincerle.

"Sì, sono in tanti e li senti quando sei in campo, malgrado tu sia concentrato. Magari il nervosismo sale, deve essere un'arma in più per noi".

Quanto è pericoloso Dovbyk?

"Bisogna stare molto attenti, cercherà di concretizzare al 100% qualsiasi occasioni perché sa che sono momenti difficili, dovremo stare molto più attenti".

Baschirotto, inoltre, ha parlato del malore di Edoardo Bove: "Abbiamo provato sconforto perché questo va oltre i colori della maglia. Quando succedono certe cose si pensa subito alla persona che c'è dietro. È capitato a tanti altri e si spera sempre che non succeda più. Dispiace molto. Abbiamo chiesto alla Lega se dovevamo scendere in campo, loro ci hanno dato conferma perché aveva dato segni positivi. Gli auguriamo di tornare più forte di prima, è un giocatore e una persona come tutti noi. Spero si riprenda presto e stia bene".