Lazio, Baroni: "Il derby è la partita, ci teniamo molto". Rovella: "Non è una settimana come le altre, ci faremo trovare pronti"

Al termine di Lazio-Atalanta 1-1 il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa, rilasciando tra le altre cose alcune dichiarazioni relative al delicato derby contro la Roma che si giocherà la prossima settimana. Queste le sue parole.

Questa partita vi dà forza per il derby?

"Non è una partita, il derby è la partita. Ora stacchiamo e poi ci arriveremo preparati, sappiamo l'importanza di questa partita per i tifosi e ci teniamo molto".

Anche il centrocampista Nicolò Rovella ha parlato in conferenza stampa del derby capitolino che chiuderà il girone d'andata. Queste le sue parole.

La Lazio è in zona Champions con pieno merito, questa squadra deve lottare fino alla fine per i primi quattro posti? Sei riuscito a tenere lontana l'idea del derby?

"Sicuramente i nostri obiettivi non cambiano, noi giochiamo partita per partita. Non guardiamo la classifica, siamo in corsa su tre competizioni e vogliamo arrivare fino in fondo. È l'idea del mister e continuiamo così. Queste non sono settimane come le altre, pensiamo alla prossima partita e tutto il gruppo sa l'importanza della partita che ci aspetta, ci faremo trovare pronti".

[...]

Hai giocato poco il derby l'anno scorso, come lo vivrai quest'anno?

"Sicuramente sarà una partita diversa dalle altre, già lo scorso anno lo vivevo in maniera importante perché i compagni mi hanno fatto capire cosa significa il derby. Sappiamo cosa vuol dire giocare il derby e ci faremo trovare pronti".