Conclusa la 16esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, reduce dalla sconfitta col Como per 2-0, c'è da segnalare solo la prima sanzione per Enzo Le Fée, ammonito durante il match.

