Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 dicembre 2024, ha assunto le decisioni, per quanto riguarda i colori giallorossi, qui di seguito riportate: prima sanzione per Dybala, seconda per El Shaarawy. Resta invece in diffida Bryan Cristante.

