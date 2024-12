Terminata la 17a giornata di Serie A con la sfida di ieri sera tra Inter e Como, il Giudice Sportivo si è pronunciato con un comunicato nella mattinata successiva. Nessuna squalifica o multa per la Roma che, nella gara contro il Parma, ha rimediato soltanto l'ammonizione per Angelino, che rappresenta la prima sanzione per lo spagnolo.

Diffidati: Cristante.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE