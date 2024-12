Giudice Sportivo: entra in diffida Konè. Squalifica di un turno per Benetti

Il Giudice Sportivo ha reso noto l'elenco delle sanzioni disciplinari relative all'ultimo turno di Serie A, che ha visto la Roma pareggiare a San Siro contro il Milan. Entra in diffida Manu Konè, che ha ricevuto il quarto cartellino giallo nel match contro i rossoneri. L'altro diffidato in casa giallorossa è Bryan Cristante, che sarà comunque out per infortunio. Paolo Benetti, vice di Ranieri, è stato squalificato per una giornata dopo essere stato espulso per aver contestato in modo plateale una decisione arbitrale.

