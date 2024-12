FOTO - Roma-Parma 2-0 HT

Per l'ultimo match casalingo del 2024, la Roma alle 12:30 ospita il Parma allo stadio Olimpico. I giallorossi, reduci dal successo in Coppa Italia contro la Sampdoria, devono riscattare la trasferta di Como. La squadra di Ranieri ha subito iniziato forte e al termine dei primi 45 minuti si ritrova avanti per 2-0. Il gol del vantaggio lo ha messo a segno Paulo Dybala su calcio di rigore. Il raddoppio invece, è stato confezionato dagli esterni della Roma. Su assist di Angelino, infatti, è Alexis Saelemaekers a bucare Suzuki. Il Parma ha cercato di reagire, ma i crociati non sono riusciti a trovare la rete che avrebbe dimezzato lo svantaggio, anche grazie a Mile Svilar. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.