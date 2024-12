FOTO – Roma-Lecce 1-1 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lecce, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-1. La Roma parte forte e Dybala sfiora la rete con un colpo di testa, Falcone respinge goffamente ma si salva. I padroni di casa sbloccano comunque il match al 13’: filtrante di El Shaarawy per Saelemaekers, il quale trova una traiettoria particolare e beffa il portiere dei salentini. Successivamente i giallorossi vanno vicini al raddoppio con Ndicka, ma Krstovic praticamente salva sulla linea. Poco più tardi Abdulhamid, entrato in campo al posto dell’infortunato Celik, stende in area Coulibaly e l’arbitro concede il penalty: Krstovic è glaciale dal dischetto e pareggia i conti. La Roma si riversa in attacco e prova a portarsi sul 2-1 prima dell’intervallo con Saelemaekers, ma il suo tiro viene murato dall’ottima chiusura di Jean. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco, terminata con il risultato di 1-1.