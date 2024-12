FOTO - Milan-Roma 1-1

Dopo la bella vittoria col Parma all'Olimpico, la Roma fa tappa a San Siro: termina 1-1 la sfida col Milan valida per la 18esima giornata di campionato. Gara intensa e con tanti spazi: la Roma apre con il palo colpito da Dovbyk, poi al 16' trovano la rete del vantaggio di Reijnders su assist di Fofana. Al 23' Pisilli suggerisce per Dovbyk in area che con un assist d'esterno serve Dybala: l'argentino col destro al volo trafigge Maignan e firma il pareggio.

Nella ripresa Ranieri inserisce Pellegrini e Celik per gli ammoniti Koné e Hummels. Il Milan mette in difficoltà la Roma varie volte con le conclusioni di Bennacer e Chukwueze, ma Svilar salva in entrambi i casi. Nel finale la Roma cresce senza trovare il gol vittoria. Gli scatti del match: